Malezya, 300 kişinin gözaltında tutulduğu iddiasına Myanmar'dan açıklama isteyecek

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Malezya hükümeti, ülkelerine geri gönderilen yüzlerce Myanmar vatandaşının ordu tarafından gözaltına alındığına dair iddialara ilişkin Myanmar'dan açıklama isteyeceğini bildirdi.

Free Malaysia Today'in haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ülkelerine geri gönderilen yüzlerce vatandaşın Myanmar ordusu tarafından gözaltına alındığına dair iddialar üzerine Malezya'nın Myanmar'dan konuya ilişkin açıklama isteyeceğini belirtti.

Muhammed, "Hala 300 kişinin gözaltında tutulduğuna dair haberler varsa, Myanmar hükümetinden bir açıklama isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Myanmar'ın söz konusu kişilerin güvenliğini garanti ettiğini belirten Muhammed, Malezya'nın Myanmar'daki maslahatgüzarından bu iddiaları araştırmasını isteyeceğini ekledi.

İkili bir geri dönüş ve kayıt girişimi kapsamında, 4 Ekim'de 1476 Myanmar vatandaşının Yangon şehrine ulaştığı bildirilirken, bu girişimin ikinci aşamasında 3 bin 524 kişinin daha ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA