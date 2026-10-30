MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da Sepang Pisti'nde yapılacak

MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da Sepang Pisti'nde yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MotoGP'de sezonun 19. yarışı, Malezya'nın Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 05.50'de, sprint yarışı aynı gün TSİ 10.00'da, 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.
MotoGP'de sezonun 19. yarışı Malezya'da gerçekleştirilecek.
Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 05.50'de, sprint yarışı ise aynı gün (TSİ) 10.00'da başlayacak. 20 turluk yarış ise 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 365
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 315
4. Pedro Acosta (İspanya): 263
5. Ai Ogura (Japonya): 259