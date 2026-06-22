Haberler

Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama

Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu olan Ayşegül Açık, Kayseri'de düzenlenen törenle karşılandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda genç bayanlar 45 kilogram altı kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Ayşegül Açık, Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 16-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayseri Sağlık Ervaspor Kulübü'nden Ayşegül Açık, 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla dünya şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı "Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcumuz Ayşegül Açık, yurda dönüşünde havalimanında coşkulu bir törenle karşıladık. Şampiyon sporcumuzu ailesi, antrenörleri, takım arkadaşları ve sporseverler büyük bir heyecan ve gururla karşılandı. Ay yıldızlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırmanın mutluluğu hep birlikte yaşandık. Elde ettiği tarihi başarıyla hem ülkemizin hem de Kayseri'mizin gururu olan Ayşegül Açık, karşılamaya katılan vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Uluslararası arenada kazandığı altın madalya ile Türk sporuna önemli bir başarı kazandıran şampiyon sporcumuzu ve bu başarıda emeği bulunan antrenörü Nurten Kurt'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara Valiliği NATO Zirvesi için yeni yasakları açıkladı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz