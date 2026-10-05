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Malezya Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu

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Malezya Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu
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Malezya Ankara Büyükelçisi Shaffieq, heyetiyle Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli ve olası iş birliği fırsatları konuşuldu; Vali Zorluoğlu misafirlerine teşekkür etti.

Malezya Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik binasında gerçekleşen ziyarette, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Adlan Mohd Shaffieq ve beraberindeki heyet, ardından Vali Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli ve karşılıklı temaslar gündeme geldi. Şehrin öne çıkan değerlerinin konuşulduğu görüşmede, olası iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Vali Murat Zorluoğlu, nazik ziyaretlerinden ötürü Büyükelçi Adlan Mohd Shaffieq ve heyetine teşekkür ederek memnuniyetini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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