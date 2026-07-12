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Malezya ve Tayland, Tarım ve Sınır Güvenliği Alanında İşbirliğini Güçlendirecek

Malezya ve Tayland, Tarım ve Sınır Güvenliği Alanında İşbirliğini Güçlendirecek
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, tarım, güvenlik ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. İkili ticaret hedefi 2027’ye kadar 30 milyar dolara çıkarılacak.

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Tayland Başbakanı Charnvirakul'un Malezya'ya gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyaretinin ardından açıklamada bulunan liderler, tarımsal işbirliğine yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın tarım, gıda güvenliği, araştırma ve inovasyon, kapasite geliştirme ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma alanlarında her iki ülkenin yararına olacak şekilde işbirliğini derinleştirmek için kapsamlı bir çerçeve sunduğu da ifade edildi.

Liderler ayrıca, sınır yönetimi konusundaki çabaları güçlendirme ve çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yaban hayatı ve kereste kaçakçılığı gibi sınır ötesi organize suçlarla mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

İkili ticaret ve yatırımlardaki artışa dikkat çeken liderler, 2027 yılına kadar 30 milyar ABD doları olan yıllık ikili ticaret hedefine ulaşmak için işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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