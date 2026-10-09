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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle API 180'i aşan bölgelerde eğitime ara verilecek

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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle API 180'i aşan bölgelerde eğitime ara verilecek
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Malezya Eğitim Bakanlığı, API 180'in üzerindeki bölgelerde cuma gününden, art arda üç gün 150'nin üzerinde seyreden bölgelerde ise 12 Ekim'den itibaren eğitime ara verileceğini açıkladı. Uygulama Kuala Lumpur ve Putrajaya dahil çeşitli eyaletleri kapsayacak şekilde genişletildi.

KUALA LUMPUR, 9 Ekim (Xinhua) -- Malezya'da hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılması uygulaması cuma günü çeşitli eyaletlerin yanı sıra başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'yı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Malezya Eğitim Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, Hava Kirliliği Endeksi (API) değerinin 180'in üzerinde ölçüldüğü bölgelerdeki okullarda cuma gününden, API değerinin art arda üç gün boyunca 150'nin üzerinde seyrettiği bölgelerdeki okullarda ise 12 Ekim'den itibaren eğitime ara verileceği belirtildi.

Ülkenin hava kalitesi sınıflandırmasına göre API değerinin 0-50 arasında olması "iyi", 51-100 arasında olması "orta", 101-200 arasında olması "sağlıksız", 201-300 arasında olması "çok sağlıksız", 301 ve üzerinde olması ise "tehlikeli" olarak değerlendiriliyor.

Malezya Hava Kirliliği Endeksi Yönetim Sistemi verileri, saat 13.00 itibarıyla Malezya Yarımadası genelindeki bölgelerin çoğunda sağlıksız seviyelerin kaydedildiğini, özellikle batı kıyısındaki Selangor, Johor ve Negeri Sembilan eyaletlerinin etkilendiğini gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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