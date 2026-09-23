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Bakan Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi'nde Malavi Bakanı ile görüştü.

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Bakan Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi'nde Malavi Bakanı ile görüştü.
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Bakan Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi'nde Çin ve Malezya başbakanlarının konuşmalarını dinlediklerini, mevkidaşlarıyla görüştüklerini bildirdi. Işıkhan, Malavi Bakanı Joel Chinago ile çalışma hayatı ve istihdam alanında atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Toplantısı'nda Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in konuşmalarını dinlediklerini, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi. Işıkhan, Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chinago ile de çalışma hayatı ve istihdam alanında geleceğe yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumuna ilişkin bilgi verdi. Işıkhan, oturumda katılımcı bakanlar ile zirveye ev sahipliği yapan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in hitaplarını dinlediklerini aktardı.

Zirve boyunca işgücünü günümüzün ve geleceğin becerilerine hazırlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Işıkhan, 48. Dünya Beceriler Yarışması'na katılan takımların rekabetine tanıklık ederek heyecanlarına ortak olacaklarını ifade etti.

Işıkhan, Malavi Çalışma, Beceriler ve Yenilik Bakanı Joel Chinago ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede ise başta çalışma hayatı ve istihdam olmak üzere geleceğe yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

2026 Dünya Beceriler Zirvesi Bakanlar Toplantısı'nda mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Işıkhan, "Dijital ve Akıllı Bir Gelecek için Yaşam Boyu Mesleki Beceri Eğitimi Sistemi Oluşturulması" başlıklı panelde de konuşma yaptıklarını aktardı.

Işıkhan, panelde çalışma dünyasında hızla değişen trendleri, beceri kazanımı ve dijital dönüşümün etkilerini, hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi ile eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik politikaları aktardıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA
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