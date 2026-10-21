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Malezya, İsrail bağlantısı gerekçesiyle kamu çalışanlarına Waze yasağı getirdi

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Malezya, İsrail bağlantısı nedeniyle kamu çalışanlarının Waze navigasyon uygulamasını kullanmasını yasakladı. Karar tüm bakanlık, kamu kurumu ve yerel yönetimlerde uygulanacak; Başbakan Enver İbrahim yerine yerli TuJu uygulamasının kullanılmasını önerdi.

Malezya, İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kamu personelinin Waze navigasyon uygulamasını kullanması yasakladı.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim başkanlığında toplanan Ulusal Siber Güvenlik Komitesi, İsrail bağlantısı nedeniyle kamu çalışanlarının Waze kullanımının derhal yasaklanmasına karar verdi.

Kararın, uygulamanın kullanıcı bilgileri ve konum verilerinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle alındığı belirtildi.

Malezya Hükümeti Başsekreteri Shamsul Azri Abu Bakar da ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, kararın tüm bakanlık, kamu kurumu ve yerel yönetimlerde uygulanmasını istedi.

Başbakan Enver İbrahim dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Waze'in İsrail yasalarına tabi olduğunu ve uygulamanın kullanımından kaynaklanabilecek güvenlik risklerinin incelendiğini belirtmişti.

"Vatandaşlarımızın verilerinin ve kimlik bilgilerinin güvenliğinden taviz veremeyiz." ifadesini kullanan Enver, Waze yerine Malezya Karayolları İdaresince geliştirilen yerli navigasyon uygulaması TuJu'nun kullanılmasını önermişti.

Kaynak: AA
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