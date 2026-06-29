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Kayserili Muaythai sporcularından dünya arenasında büyük zafer

Kayserili Muaythai sporcularından dünya arenasında büyük zafer
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Malezya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Mert Güney dünya şampiyonu, Utku Mete Yağcı ikinci, Ata Bilgin üçüncü oldu. Teknik direktör Göksel Cingöz 'En İyi Teknik Direktör' seçildi.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Muaythai Elite Class Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Kayserili milli sporcular tarihi başarılara imza attı. Mert Güney dünya şampiyonu olurken, Utku Mete Yağcı dünya ikincisi, Ata Bilgin ise dünya üçüncüsü oldu. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz de 'En İyi Teknik Direktör' ödülüne layık görüldü.

16-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen Muaythai Elite Class Büyükler Dünya Şampiyonası, Türk sporcuların önemli başarılarına sahne oldu. Kayseri'den milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve antrenörler, elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin gururu oldu. Şampiyonada mücadele eden milli sporcu Mert Güney, kendi sıkletinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğunu kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Utku Mete Yağcı dünya ikincisi olurken, Ata Bilgin ise dünya üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıkmayı başardı. Şampiyonada mücadele eden Sercan Koç ve Murat Avcı da ortaya koydukları performansla takdir topladı.

Milli takım teknik kadrosunda görev alan Göksel Cingöz, İbrahim Mortaş, Nazım Yorulmaz ve Kevser Bilgin, sporcuların başarılarında önemli pay sahibi oldu. Şampiyonanın en prestijli ödüllerinden biri de Kayseri'ye geldi. Yüksel Cingöz, Dünya Muaythai IFMA Komitesi tarafından 'En İyi Teknik Direktör' seçilerek uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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