Malezya ve Ürdün kralları Kuala Lumpur'da savunma ve ticaret işbirliğini ele aldı

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Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma, ticaret, yatırım ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Bernama ajansının haberine göre, Kral İbrahim, Malezya'ya resmi ziyarette bulunan Kral Abdullah ile başkent Kuala Lumpur'daki ulusal sarayda bir araya geldi.

Kral İbrahim, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostluğun ortak değerler ve karşılıklı saygıya dayandığını belirterek, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülke halkına fayda sağlayacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Kral İbrahim, eğitim alanındaki ortak çalışmaların da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Kral İbrahim, Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan endişe duyduğunu söyleyerek, Malezya'nın bölgedeki tüm taraflara gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme ve çatışmaları derhal sona erdirme çağrısını sürdürdüğünün altını çizdi.

Kral İbrahim, Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasındaki rolünü ve Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini dile getirdi.

Kral Abdullah da Ürdün ile Malezya'nın Filistin meselesinde iki devletli çözümün desteklenmesi de dahil olmak üzere benzer tutumlara sahip olduğunu belirterek, İsrail'in bölgedeki ihlallerine son verilmesi çağrısı yaptı.

İki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, özellikle insansız hava araçları (İHA) teknolojileri ve bu araçlarla mücadele alanlarında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Kral Abdullah, Ürdün ile Malezya arasındaki uzun yıllara dayanan istihbarat işbirliğinin daha da güçlendirilmesini umduğunu ifade ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı ile iki ülkenin kendi bölgelerindeki gelişmelerin, savunma teknolojileri alanında daha yakın işbirliğini gerekli kıldığını kaydetti.

İki ülkenin iş dünyaları arasındaki ilişkilerin canlandırılması çağrısında bulunan Kral Abdullah, karşılıklı ziyaretlerin ve temasların yeni işbirliği fırsatlarının belirlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA