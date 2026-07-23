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Bakan Bolat, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü

Bakan Bolat, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi ile Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ile bir araya gelerek ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi başta olmak üzere çeşitli iş birliği alanlarını ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki görevine yeni başlayan Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ile bakanlıkta bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından Türkiye'deki görevine yeni başlayan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; ticaret, karşılıklı yatırımlar, Serbest Ticaret Anlaşmamız, gümrük iş birliği, müteahhitlik, savunma sanayii, sivil havacılık, turizm, helal belgelendirme ve Türkiye-ASEAN ilişkileri başta olmak üzere iş birliği alanlarımızı kapsamlı şekilde ele aldık. 2025 yılında 5,66 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, 10 milyar dolarlık hedef doğrultusunda daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ile dost ve kardeş ülke Malezya arasında, karşılıklı güvene ve güçlü dostluk bağlarına dayanan ilişkilerimizin, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin tesis edilmesiyle yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin ASEAN Diyalog Ortağı olmasına verdiği kıymetli destek dolayısıyla Malezya'ya teşekkür ediyor; bu önemli gelişmenin, ticaret, yatırım ve tedarik zincirleri başta olmak üzere bölgemizle ekonomik ilişkilerimiz bakımından yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Malezya ile stratejik ortaklığımızı, somut projeler ve yeni yatırım fırsatlarıyla daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Sayın büyükelçiye yeni görevinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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