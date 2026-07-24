Malezya Grand Prix'si Formula 1 Takvimine Geri Dönebilir

Malezya Grand Prix'si, Bahreyn'deki çatışmalar nedeniyle yarışın iptal edilmesinin ardından bu sezon Formula 1 takvimine yedek olarak geri dönebilir. Nisan ayında Sakhir ve Suudi Arabistan'daki Cidde yarışları İran savaşı nedeniyle iptal edilmişti. Bahreyn'de yeniden bir yarış düzenleme girişimleri durumun tekrar alevlenmesiyle sonuçsuz kaldı. Macaristan Grand Prix'sindeki kaynaklar, Reuters'a birkaç yedek seçeneğin değerlendirildiğini, Malezya'daki Sepang pistinin listede olduğunu bildirdi. Muhtemel bir zaman dilimi, 26 Eylül'deki Bakü ve 11 Ekim'deki Singapur arası olarak görülüyor.

Malezya en son 2017'de Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı ancak MotoGP takviminde kaldı ve FIA tarafından gereken seviyededir. Devlet petrol şirketi Petronas, mevcut Formula 1 lideri Mercedes'in ortağıdır. Diğer bir Asya alternatifi Japonya'daki Suzuka pistiydi, ancak takımların bu sezon ikinci kez oraya dönme konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Orta Doğu, yılın son iki yarışına Kasım sonu/Aralık başında Katar ve Abu Dabi'de ev sahipliği yapacak, ancak belirsizlik devam ediyor.

Lojistik nedenlerle, Bahreyn'in yerine geçecek yarış kararının Ağustos tatilinden önce alınması gerekiyor. FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi bu hafta sonu, Ekim ve Kasım aylarında Bahreyn ve Katar'da yapılması planlanan ertelenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası turları hakkında oy kullanacak ve bunların Avrupa pistlerine taşınması bekleniyor. Formula 1 bu oylamanın sonucunu bekliyor. Portekiz'deki Portimao pisti, gelecek sezon geri dönmesi planlanan bir diğer alternatif olarak öne çıkarken, Barcelona da olası bir ev sahibi olarak değerlendiriliyor. Portimao, kış aylarında yarışa ev sahipliği yapabilecek Avrupa'daki nadir pistlerden biri olarak görülüyor. Formula 1'in 2026 sezonu 24 yarış olarak planlanmıştı ve yedek yarışların eklenmesiyle sayının 22 veya 23'e çıkması mümkün.

Kaynak: Haber Merkezi