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MotoGP Malezya GP sprintinde Red Bull KTM'li Pedro Acosta birinci oldu

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışını Red Bull KTM pilotu Pedro Acosta kazandı. Sepang'da Acosta 20.04.098'lik dereceyle birinci olurken Marc Marquez 0.578, Marco Bezzecchi 1.310 saniye farkla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta kazandı.

Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20: 04.098'lik derecesiyle Acosta birinci sırayı aldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına yarın (TSİ) 10.00'da start verilecek.

Kaynak: AA
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