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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle Johor'da 1.198 okulda eğitime ara verildi

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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle Johor'da 1.198 okulda eğitime ara verildi
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Malezya'da hava kirliliği nedeniyle Johor'daki tüm okullarda perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildi. Karar, 1.198 okulda eğitim gören 617.258 öğrencinin sağlığı ve güvenliği için ihtiyati tedbir olarak alındı; Segamat'ta API 187 ölçüldü.

KUALA LUMPUR, 8 Ekim (Xinhua) -- Malezya'da hava kirliliği nedeniyle Johor eyaletindeki tüm okullarda perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildi.

Johor Eğitim ve Enformasyon Komitesi Başkanı Muhammad Naqib Md Ghazali çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, kararın öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ihtiyati tedbir olarak alındığını belirtti.

Johor genelinde eğitime ara verilen 1.198 okulda 617.258 öğrenci eğitim görüyor.

Johor eyaleti son günlerde Hava Kirliliği Endeksi'ne (API) göre en kötü ölçümlerin kaydedildiği bölgeler arasında yer alıyor. Eyaletin Segamat bölgesinde perşembe günü saat 10.00 itibarıyla API değeri 187 olarak ölçüldü.

Başkent Kuala Lumpur da dahil olmak üzere ülke genelindeki 38 bölgede de sağlıklı olmayan API seviyeleri kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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