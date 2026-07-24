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Malezya, Ekim ayında F1 yarışına ev sahipliği yapmayı değerlendiriyor

Malezya, Ekim ayında F1 yarışına ev sahipliği yapmayı değerlendiriyor
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Gençlik ve Spor Bakanı, Malezya'nın Ekim ayında Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiklerini duyurdu. Sepang Pisti'nin 2017'den sonra yeniden takvime girmesi gündemde.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muhammed Tavfik Cevheri, Malezya'nın Ekim ayında Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma olasılığını değerlendirdiklerini duyurdu. Bakan, Başbakan Enver İbrahim'in de bu konuda erken sinyaller aldığını belirtti. Malezya, en son 2017'de F1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Motorsporları portalı the-race.com, İran'daki çatışmalar nedeniyle Malezya'nın kısa sürede F1 takvimine eklenebileceğini yazdı. Mart ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışları ertelenmişti. Katar ve Abu Dabi yarışlarının da yapılamaması halinde Malezya ve Türkiye, 4 Ekim'de yarış düzenlemek için adaylar arasında yer alıyor. Sepang Pisti, 1999-2017 yılları arasında Malezya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmış, artan maliyetler nedeniyle takvimden çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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