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Ünüvar, Kuala Lumpur'da Asean forumunda Avrasya-Asean demir yolu koridorunu konuştu

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Ünüvar, Kuala Lumpur'da Asean forumunda Avrasya-Asean demir yolu koridorunu konuştu
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Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Malezya'nın Kuala Lumpur'daki Asean forumuna katıldı. Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu 2026'da Avrasya-Asean demir yolu koridoru ve Asya-Avrupa bağlantıları ele alındı; Türkiye'nin lojistik ağlarındaki konumunu güçlendirme çalışmaları sürüyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Asean Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu 2026'ya katıldı. Forumda, Avrasya–Asean demir yolu koridorunun geliştirilmesi ve Asya ile Avrupa arasındaki ulaştırma hatlarının güçlendirilmesi ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın Malezya'da gerçekleştirilen Asean Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu 2026'nın açılışında yer aldığı bildirildi. Görüşmelerde Avrasya–Asean demir yolu koridorunun geliştirilmesi ile Asya ve Avrupa arasındaki ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik başlıkların değerlendirildiği aktarıldı.

Etkinlik kapsamında çok modlu taşımacılık, altyapı yatırımları ve uluslararası lojistik iş birlikleri konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada; Türkiye'nin kıtalar arası bağlantısallığı pekiştirmek ve küresel lojistik ağlarındaki konumunu daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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