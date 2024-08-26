Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olmak istemediğini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Özcan Deniz, kendisine maddi ve manevi zarar verdiklerini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı.

"KARDEŞLERDEN BİRİ KAZANIR VE YÜRÜR GİDER"

Özcan Deniz'in menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz, Instagram hesabından Müge Anlı'nın Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" sözlerini paylaştı.

Ercan Deniz

ÖZCAN DENİZ: SİZ KAÇ AİLE FERDİ TARAFINDAN İHANETE UĞRADINIZ

Bunun üzerine Özcan Deniz'den de peş peşe paylaşımlar geldi. Stres kontrolü olmayan insanlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Özcan Deniz, "Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz" dedi. Daha sonra Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözlerini yayınlayan Deniz, kırgınlığını şöyle dile getirdi: "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?"

"BEN ARTIK KİM İÇİN YAŞADIĞIMI BİLİYORUM"

Daha sonra eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaşan sanatçı "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" ifadelerini kullandı.