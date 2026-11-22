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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla, dün akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, bu kez sahne kıyafeti ve fit fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Siyah ve gümüş tonlarının hakim olduğu kostümüyle sahneye çıkan Sıla'nın belirgin karın kasları gözlerden kaçmadı.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sahne için tercih ettiği kısa siyah ceketini taşlarla süslenmiş gümüş renkli bir üstle tamamlayan Sıla, karın bölgesini açıkta bırakan kostümüyle fit görüntüsünü sergiledi. Ünlü şarkıcının sahnede çekilen fotoğraflarında belirgin karın kasları dikkat çekti.

SAHNE TARZIYLA FARK YARATTI

Sıla, kostümünü siyah alt parça, gösterişli küpeler ve taş detaylı aksesuarlarla tamamladı. Saçlarını geriye doğru tarayan sanatçı, sahne ışıkları altında dikkat çeken bir görünüm ortaya koydu. Şarkıcının konser sırasında çekilen görüntülerinde hem sahne enerjisi hem de iddialı kıyafet tercihi öne çıktı.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE ÖNE ÇIKTI

Sahne performansları kadar tarzıyla da ilgi gören Sıla, Cahide Palazzo konserinde sportif fiziğini ön plana çıkaran bir kostüm tercih etti. Ünlü sanatçının karın kaslarını açıkta bırakan kıyafeti, gecenin en dikkat çekici detaylarından biri oldu.