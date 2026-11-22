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Hindistan'ın Mumbai kentinde parkta fotoğraf çektiren genç çift, kendilerine uygunsuz sözler söylediği öne sürülen 8-10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Çiftin tepki göstermesi üzerine etraflarını saran çocuk yaştaki saldırganlar, genç adama sopalarla vurup tekme ve yumruklarla saldırdı. Kaçmaya çalışan çifti merdivenlere kadar kovalayan gruptan 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN ETRAFINI SARDILAR

Olay, 20 Kasım'da Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kurla West bölgesinde bulunan Pramod Mahajan Parkı'nda meydana geldi. Phoenix Marketcity alışveriş merkezinin arkasındaki parkta fotoğraf çektiren genç çift, iddiaya göre yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir grup çocuğun sözlü tacizine uğradı.

Çiftin kendilerine yönelik uygunsuz sözlere tepki göstermesi üzerine tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 8-10 kişilik grup, genç çiftin etrafını sararak uzaklaşmalarını engellemeye çalıştı.

SOPALARLA SALDIRIP MERDİVENLERDE KOVALADILAR

Olay anlarına ait cep telefonu görüntülerinde, gruptaki bazı kişilerin genç adama sopalarla vurduğu, yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.

Yanındaki genç kadın saldırıyı engellemeye çalışırken, saldırganlar çiftin etrafını sarmayı sürdürdü. Çiftin uzaklaşmaya çalışmasının ardından grubun onları merdivenlerden aşağıya doğru kovaladığı belirtildi. Görüntülerde saldırganlardan birinin yerden aldığı taşı çiftin bulunduğu yöne fırlattığı da aktarıldı.

POLİS 8 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALDI

Olayın görüntülerinin paylaşılmasının ardından Ghatkopar polisi harekete geçti. Genç çiftle iletişime geçen ekipler, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Polis, saldırıya karıştığı belirlenen 8 çocuğu gözaltına aldı. Hindistan Ceza Kanunu'nun (BNS) yasa dışı toplanma, tehlikeli araçlarla yaralama, kasıtlı hakaret ve tehdit suçlarını düzenleyen maddeleri kapsamında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin dosyası Çocuk Adalet Kuruluna sevk edildi. Ayrıca 5 çocuğun ailesine resmi bildirim gönderildiği açıklandı.

6 ÇOCUK İKİ HAFTALIĞINA GÖZETİM MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmede, gözaltına alınan çocuklardan 12-15 yaşlarındaki 6'sının, Çocuk Adalet Kurulu kararıyla 4 Aralık'a kadar çocuk gözetim merkezinde tutulmasına karar verildiği bildirildi. Polis, saldırının nedenini belirlemek amacıyla çiftin ve şüphelilerin ifadelerini incelemeyi sürdürüyor.

SİYASETÇİDEN DİNİ SAİK İDDİASI

Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi ve eski milletvekili Kirit Somaiya, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşarak çiftin Hindu, saldırganların ise Müslüman olduğunu ileri sürdü.

Somaiya, olayı dini kimlikler üzerinden değerlendirse de polis, saldırının dini saikle gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir tespitte bulunmadı. Yetkililer, taraflar arasında daha önce anlaşmazlık yaşanıp yaşanmadığını ve saldırının nedenini araştırıyor.

PARKTAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TARTIŞILIYOR

Olayın ardından parkın güvenliği de tartışma konusu oldu. Bajrang Dal adlı Hindu milliyetçisi örgütün üyeleri parka giderek saldırıyı protesto etti ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Mumbai polisi ise kamusal alanlarda vatandaşları taciz eden kişilere karşı yasal işlem uygulanacağını bildirdi.