Diyetle zayıfladığını söyleyen Onur Büyüktopçu, aylar sonra yaptığı açıklamayla gerçeği ortaya koydu. 28 kilo vermesinin arkasında zayıflama iğnesi olduğunu açıklayan oyuncu, diğer ünlülere de göndermede bulundu.

28 KİLOYU NASIL VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu, bir programa konuk oldu. Son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çeken oyuncu, zayıflama sürecinin bilinmeyenlerini anlattı. Yaklaşık 28 kilo verdiğini ve bu süreçte zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Büyüktopçu, başlangıçta gerçeği gizlediğini kabul etti. Ünlü oyuncu, "İlk böyle zayıfladığım dönemde evet dedim yani efendim diyet falan filan demiştim." sözleriyle daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. Büyüktopçu, Mart 2025'te verdiği röportajda iki ayda 15 kilo verdiğini açıklamış, zayıflamasını "Spor ve diyet." sözleriyle anlatmıştı. O dönem mide ameliyatlarına karşı olduğunu da belirtmişti.

İĞNE KULLANIP GİZLEYEN ÜNLÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Zayıflama yöntemini neden artık gizlemediğini de anlatan Büyüktopçu, benzer şekilde kilo veren bazı ünlülerin yalnızca spor ve beslenme düzeninden söz etmesine tepki gösterdi. Oyuncu, "Maşallah yani bir insan çıktı içimden. Ben onları gördükçe sinirlenmeye başladım. Ben dedim ki ya, ben haksızlık ettim kendime." ifadelerini kullandı. İğne kullandığı halde bunu açıklamayan isimler olduğunu öne süren Büyüktopçu, "Spor ve beslenme, diyet ve yaşam tarzı." açıklamalarını inandırıcı bulmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Yıllardır verememiş o kiloyu birden nasıl veriyorsun sen bir ayda, 2 ayda? Ne oldu, böcek mi soktu da veriyorsun o kadar kilo?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KİMLERİN KULLANDIĞINI GERÇEKTEN BİLİYORUM"

Açıklamalarında herhangi bir ünlünün ismini vermeyen Büyüktopçu, zayıflama iğnesi kullanan bazı isimleri bildiğini de ileri sürdü. "Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum." diyen oyuncu, kilo verme sürecinde kullanılan yöntemlerin açıkça anlatılması gerektiğini savundu. Büyüktopçu, bu konudaki düşüncesini "Bence gerçek söylenmeli." sözleriyle ifade etti.

ARKADAŞININ YAŞADIĞI KORKUNÇ OLAYI ANLATTI

Zayıflama iğnesiyle ilgili açıklamalarında sağlık risklerine de dikkat çeken Büyüktopçu, bir arkadaşının yaşadığı olayı anlattı. Oyuncunun aktardığına göre arkadaşı, iğne kullandıktan sonra evine giderek koltuğa uzandı. Film izlediği sırada eşinin seslenmesine yanıt vermeyen kişinin bilincini kaybettiği ve olayın ardından ambulans çağrıldığı belirtildi. Yaşadığı bu deneyimi anlatan Büyüktopçu, zayıflama iğnelerinin doktor kontrolü dışında kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi