Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Mustafa Aköz'ün yerine yapılan muhtarlık seçimini eşi Zeynep Aköz kazandı.

Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, 2 Ağustos'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Muhtarın ölümünün ardından bugün mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. İki adayın yarıştığı seçimde Mustafa Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy alırken, diğer aday Ramazan Koçyiğit 197 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eskimantaş Mahallesi'nin yeni muhtarı Zeynep Aköz oldu. Eşinin vefatının ardından girdiği seçimde sandıktan zaferle çıkan Zeynep Aköz, bu sonuçla Kozan ilçesinde seçilen 4'üncü kadın muhtar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı