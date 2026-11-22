Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) kapanış oturumunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oturumun akışına müdahale etmek isteyen BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'i uyardı. Kurum'un, "Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç." sözleri salonda dikkat çekti.

BAKAN KURUM'DAN SIMON STIELL'E UYARI

196 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in genel kurul kapanış oturumunda, Bakan Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen oturum sırasında Stiell'in toplantının akışına müdahale etmek istemesi üzerine Kurum devreye girdi. Söz verme yetkisinin kendisinde olduğunu belirten Kurum, Stiell'e dönerek, "Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç." ifadelerini kullandı. Kurum'un uyarısının ardından oturum devam etti.

"TARİHİ BİR FIRSATIN EŞİĞİNDEYİZ"

Kapanış oturumunda konuşan Bakan Kurum, iki hafta boyunca Antalya'da insanlığın ortak geleceği için yoğun müzakereler yürütüldüğünü belirtti. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen liderlerin, bakanların, bilim insanlarının ve gençlerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya geldiğini ifade eden Kurum, konferansta uzlaşma sağlamak için son ana kadar çalıştıklarını söyledi.

Kurum, "Son ana kadar uzlaşının imkanlarını aradık, arıyoruz. Geldiğimiz noktada tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Şimdi önümüzde bu konferansın örtü kararı duruyor. Bu metin sizlerin, delegelerimizin, bu büyük dostlarımızın emeğiyle, sizin sesinizle şekillendi." dedi.

"KİMSE İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALMADI"

Konferans boyunca elektrifikasyondan küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine, iklim değişikliğine uyum finansmanından okyanusların korunmasına kadar birçok konunun ele alındığını belirten Kurum, hazırlanan karar metninin ortak uzlaşının ürünü olduğunu vurguladı.

Hiçbir ülkenin metne yalnızca kendi öncelikleri üzerinden yaklaşmadığını dile getiren Kurum, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda COP31'in Türkiye'de düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin çevre politikalarına verdiği destek dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Müzakerelerde birlikte çalıştıkları Avustralya ekibine ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a da teşekkürlerini ileten Kurum, BM Sekretaryası, Simon Stiell, önceki COP başkanlıkları ve konferansa katkı sunan tüm ülke temsilcilerinin çalışmalarına dikkat çekti.