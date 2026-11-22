Batman'da sağanakta göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemekte güçlük çekti.
Batman'da etkili olan sağanak yağışta göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çalıştı. Sürücüler, bu noktalardan geçerken zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı