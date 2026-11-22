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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki yavru bozayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Bakanlığın NSosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, "Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA