İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanvekili Emir Münir Sarpyener'in ifadesinde kamuoyunda "Vakko ortağı" olarak anılan iş insanı Rıfat Elhadef'in adı da geçti.

Edinilen bilgiye göre, fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanvekili Emir Münir Sarpyener'e yurt dışı yapılar soruldu. Sarpyener, Bahamalar'daki Capital Union Bank'ta Türklere ait çok sayıda hesap olduğunu ve iddiaya göre bu hesapların toplamının 6-7 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. "Bu şirketlerin müşterileri var mı?" sorusuna Sarpyener, "Müşteri olarak benim bildiğim Rıfat El Hadef vardır. Bu kişi bildiğim kadarıyla aynı zamanda Vakko Mağazacılığın ortakları ve yöneticileri arasındadır. Borsadaki önemli oyunculardan biridir" cevabını verdi.

Sarpyener'in ifadesine göre Elhadef, Türk vatandaşı olmasına rağmen Capital Union hesabıyla yabancı yatırımcı kontenjanından halka arzlara katıldı. Sarpyener, ifadesinde Capital Union'ın Tera Grubu halka arzlarına talep gönderdiğini, bu talebin arkasında Elhadef'in olduğunu "çok sonraları duyduğunu" söyledi.

İstanbul doğumlu olan 51 yaşındaki Rıfat Elhadef, Vakko kurucusu Vitali Hakko'nun ablasının torunu olarak biliniyor. Elhadef, Vakkorama Genel Müdürlüğü ve W Collection'ın kurucu genel müdürlüğünü yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı