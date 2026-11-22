Ferhuş TOKİ konutlarında 14 yaşındaki genç ölü bulundu, cenazesi otopsiye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ferhuş TOKİ konutlarında 14 yaşındaki genç, yakınlarının haber alamaması üzerine gelen sağlık ekiplerince ölü bulundu. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilen gençle ilgili polis soruşturma başlattı.
Olay, Ferhuş TOKİ konutlarında meydana geldi. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.T.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu