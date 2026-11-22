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Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması kapsamında ilk ayrılık kararını verdi.

BITSHIABU'YA VEDA

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Leipzig’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLIYOR

Gelecek planlamasında genç savunmacıya yer vermeyen sarı-kırmızılı kulüp, kiralık sözleşmenin feshi ve ayrılık şartlarını netleştirmek amacıyla önümüzdeki günlerde hem oyuncunun temsilcileriyle hem de Alman ekibi RB Leipzig ile masaya oturacak.

21 DAKİKA SÜRE ALDI

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray formasıyla beklediği şansı bulamadı. 21 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı takımda yalnızca 1 resmi karşılaşmada görev alırken toplam 21 dakika sahada kalabildi.