Galatasaray'da Bitshiabu ile ayrılık kapıdaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu ile yola devam etmeye sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar, Leipzig ve 21 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde görüşme yapacak.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması kapsamında ilk ayrılık kararını verdi.
BITSHIABU'YA VEDA
Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Leipzig’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.
GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLIYOR
Gelecek planlamasında genç savunmacıya yer vermeyen sarı-kırmızılı kulüp, kiralık sözleşmenin feshi ve ayrılık şartlarını netleştirmek amacıyla önümüzdeki günlerde hem oyuncunun temsilcileriyle hem de Alman ekibi RB Leipzig ile masaya oturacak.
21 DAKİKA SÜRE ALDI
Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray formasıyla beklediği şansı bulamadı. 21 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı takımda yalnızca 1 resmi karşılaşmada görev alırken toplam 21 dakika sahada kalabildi.