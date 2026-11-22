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HGS geçişleri nedeniyle binlerce liralık icra takibiyle karşılaşan sürücülerin şikayetleri üzerine yargı harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dün icra işlemlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

"HAKSIZ KAZANÇ ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ" İDDİASI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HGS kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddia ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İCRA TAKİPLERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU İNCELENİYOR

Gürlek, soruşturma kapsamında vatandaşların haksız borçlandırıldığı iddialarının, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğunun ve suç teşkil edebilecek eylemlerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti. Gürlek, "Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz.

Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İCRA İŞLEMLERİNİ DURDURMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dün yaptığı açıklamada, şikayetler üzerine yapılan incelemede söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'üne denk geldiğinin belirlendiğini açıklamıştı. Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin ödeme süresi dolan geçiş ücretleri için yürüttüğü avukatlık ve icra işlemlerinin derhal durdurulduğunu, mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlar hakkında icra takibi uygulanmayacağını bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi