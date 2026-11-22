Bağımsız Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığı fezlekesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu iddialara yanıt veren Mustafa Sarıgül, bugüne kadar aynı suçlamalar nedeniyle 11 kez yazılı açıklama yaptığını belirtti. Sarıgül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BUGÜNE KADAR 11 AÇIKLAMA YAPTIM"

"Hakkımda düzenlenen fezleke ile ilgili olarak bugün medyada çıkan iddia ve suçlamalar nedeniyle bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptım. Soruşturmanın başladığı anda başlayan linç kampanyası nedeniyle ne yazık ki sesimi duyuramadım. Buradan bir kez daha sağduyu, vicdan, izan ve insaf sahiplerine sesleniyorum:

Hakkımda başlayan bir soruşturmaya istinaden düzenlenen fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

"FEZLEKE DÜZENLENMESİ SUÇLU OLDUĞUM ANLAMINA GELMEZ"

Hakkımda fezleke düzenlenmesi suçlu olduğum anlamına gelmez. Bunu bile bile beni şimdiden suçlu ilan edenler, hüküm verip cezamı kesenler birer haysiyet celladıdır. TBMM’de işlem yapılmasını bekleyen 1096 fezleke vardır. Bu TBMM’de 1096 suç veya suçlu dosyası bekliyor demek değildir. Hakkımda düzenlenen fezlekeyle ilgili hukuki süreç Anayasamızda ve TBMM İç Tüzüğünce belirlenmiştir.

"KENDİMİ ADALETE TESLİM ETTİM"

Bu hukuki süreç içerisinde savunma hakkımı kullanacağım. Bu iddia ve suçlamalara ilişkin cevaplarımı yetkili kişi ve kurumlara vereceğim. Türkiye böyle bir süreci ilk kez yaşamıyor. Kimse telaşlanmasın. Hakkımdaki itham ve iddiaların hepsinin cevabı var, kendimi adalete teslim ettim, adaletle teskin olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

5 AYRI SUÇLAMA

Öte yandan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında 5 suçlamaya yer verildi:

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"

"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı"

"Nitelikli cinsel saldırı"

"Haksız mal edinme"

Bu suçlamalar nedeniyle Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

4 MAĞDURA YÖNELİK EYLEM İDDİASI

Fezlekede, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemlerinin "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Sarıgül'ün 2005-2006 yıllarında C.D.'ye, 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik eylemlerinin ise "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu öne sürüldü.

MAĞDUR BEYANLARI FEZLEKEDE

Fezlekede yer alan beyanında mağdur B.Ö.D., Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını ve daha sonra ekibinde çalışmaya başladığını anlattı. B.Ö.D., 2021'den itibaren İstanbul ve Ankara'da cinsel saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü. Mağdur, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından konuşması halinde 100 bin avro cezai şart ödemeyi öngören bir evrakı imzaladığını ve çocuğunun geleceği için kendisine 150 bin dolar ödendiğini iddia etti.

Mağdur C.D. ise gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını ifade etti. C.D., Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde yaşanan olayları anlatarak, Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Mağdurlar M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine dokunduğunu, o yaşlarda bunun cinsel amaçlı olup olmadığını anlayamadıklarını aktardı.

MAL VARLIĞI İDDİALARI

Fezlekede, 1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinme sürecinde usulsüzlük yaptığı iddia edildi. İddiaya göre, edinilen taşınır ve taşınmaz mallar önce yakınları ve çalışma arkadaşları adına kaydedildi, ardından yakınlık ve evlilik ilişkisiyle Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devredildi.

Fezlekede, Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içine ve yurt dışına elden transferler yapıldığı, kasa kiralandığı ve Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı öne sürüldü. İsviçre'deki 2 bankada nakit tutulduğu ve bu paranın ticari faaliyetlerde kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı.

80 MİLYON AVROLUK SÖZLEŞME

Fezlekede, Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu belirtildi. Yurt dışında kurulan şirketler grubunun, North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler imzaladığı aktarıldı.

"1 MİLYAR AVROLUK FON" İDDİASI

Fezlekede, Sarıgül ile bir bankanın şube müdürü T.D.'nin katıldığı online toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışından getirileceğinin konuşulduğu ileri sürüldü. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon avro olan bir yalının satışı karşılığında yurt dışından gönderilen 100 milyon avroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.

İddiaya göre, blokenin kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir tekne 1,5 milyon avro karşılığında devredildi. Ancak bedel ödenmedi ve bloke kaldırılmadı.

"ÖRGÜT KURUP YÖNETTİ" İDDİASI

Fezlekede, Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisiyle usulsüz mal edindiği, haksız menfaatleri aklamak ve ticari hayata sokmak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği iddia edildi. Bu eylemlerin ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarını oluşturduğu öne sürüldü.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Fezlekenin sonuç bölümünde, 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi gereğince Sarıgül hakkında takibat yapılabilmesi için, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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