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Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 2-1 kazandı.

90+2'DE GELEN ZAFER

Kasımpaşa, 29. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor, 45+4. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ile rakibine karşılık verdi. Ev sahibi Kasımpaşa, Adrian Benedyczak ile 90+2. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-1 yaptı ve maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 23 puana yükseldi. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.