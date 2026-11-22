Zeytin üreticisi Antalya'nın Serik ilçesinde hem uzun bekleme süreleriyle hem de düşen yağ verimiyle mücadele ediyor. Fabrikaların önünde 35 saate varan kuyruklar oluşurken üreticiler, artan emeklerine rağmen bekledikleri kazancı elde edemiyor.

ZEYTİNYAĞI FABRİKALARININ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Serik'te hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk başladı. Tarlalarından topladıkları zeytinleri yağa dönüştürmek isteyen üreticiler, traktör ve kamyonetleriyle fabrikaların önünde sıraya girdi. 24 ila 35 saat arasında bekleyen çiftçiler, geceyi araçlarının kasalarında geçiriyor. Soğuk hava ve çamur, üreticilerin yaşadığı zorluğu daha da artırıyor. Hasat dönemindeki yoğunluk nedeniyle fabrikalar taleplere yetişmekte güçlük çekerken üreticiler, sıra sisteminin iyileştirilmesini ve kapasitenin artırılmasını istiyor.

8 KİLO ZEYTİNDEN ANCAK 1 KİLO YAĞ ÇIKIYOR

Fabrika sahibi Şevket Gaffar, bu yıl zeytin hasadının fazla olmasına rağmen yağ veriminin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Günde yalnızca üç saat uyuyarak çalıştıklarını anlatan Gaffar, yaşanan yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Gaffar, "İşlerimiz çok yoğun, vatandaş 30 saat sırada bekliyor. Bu sene zeytin hasadı fazla ama yağ oranı düşük. 8 kilonun üstünde zeytinden ancak 1 kilo yağ alabiliyoruz. Vatandaş da biz de bu durumdan rahatsızız ama elden gelen bir şey yok. Tahminimize göre bu yoğunluk 40 gün daha sürer. Vatandaşlara 'toplamayı biraz azaltın, hem siz rahatlayın hem biz hem de atık fabrikaları rahatlasın' diyoruz. Atığın nakliyesi bile büyük sorun haline geldi" dedi. Yoğunluğun yaklaşık 40 gün daha sürmesi beklenirken, zeytin işleme sürecinde ortaya çıkan atıkların taşınması da ayrı bir sorun oluşturuyor.

ÜRETİCİLER VERİM DÜŞÜŞÜNE TEPKİLİ

Üretici Tevfik Karatoy, önceki yıllarda 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde ettiklerini ancak bu sezon ciddi verim kaybı yaşadıklarını anlattı. Karatoy, "Dün öğlen geldik, 24 saat oldu. Ektik, tarlada kalmasın diye topluyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Evvelki gün sıktırdım, 10 kiloya 300 gram verdi. Ondan önce 7 kiloya 200 gram verdi. Sorun doğada mı makinelerde mi aklımız ermiyor, araştırılmasını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. Üreticiler, yağ verimindeki düşüşün nedeninin araştırılmasını talep ediyor.

"TAMAMEN CEPTEN ZARAR EDİYORUZ"

Fabrika önünde yaklaşık 30 aracın kendisinden önce sırada bulunduğunu söyleyen Mehmet Ali Durna, bekleme süresinin giderek zorlaştığını belirtti. Durna, "Nöbet çok zor geçiyor, yarı uyur yarı uyanık araç sayıyoruz. Yağ oranı geçen yıla göre çok düşük. Üstelik zeytin ve zeytinyağı fiyatları da düşük olduğu için masrafı karşılamıyor, tamamen cepten zarar ediyoruz." ifadelerini kullandı. Düşük yağ verimine zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının da eklenmesi, üreticilerin gelir beklentisini olumsuz etkiliyor.

75 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ ÇAMUR İÇİNDE SIRA BEKLİYOR

Fabrika önündeki koşullardan yakınan 75 yaşındaki Abdullah Özen, bekleme alanında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Özen, "Dün 14.30'dan beri buradayız. Burada yatıp kalkıyor, yiyip içiyoruz. Her taraf çamur, ayak basacak yer yok. Buraya mutlaka otomatik bir sıra sistemi getirilmesi lazım." dedi. Üretici Mehmet Kır da geceyi ateş başında geçirdiklerini anlatarak bölgeye yeni bir zeytinyağı fabrikası kurulmasını istedi.

FABRİKA ÖNÜNDE GECE GÜNDÜZ HAREKETLİLİK VAR

Uzun bekleme süreleri fabrika çevresindeki küçük işletmelerin çalışma düzenini de etkiledi. Yaklaşık 11 yıldır fabrika yakınında yiyecek ve sıcak içecek satan Mümine Bayram, hasat döneminde günün büyük bölümünü çalışarak geçirdiğini anlattı. Bayram, "Sabah 08.00'den gece 02.00'ye kadar buradayım. 12 saatten 35 saate kadar bekleyenler oluyor. Zamanla herkesle abi, abla, kardeş gibi aile olduk." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı