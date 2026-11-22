Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de 4-2 kazanılan Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİ GÜZEL AĞIRLADILAR"

Konyaspor yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Serdal Adalı, "Deplasman galibiyeti olması ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara teşekkür ediyorum. Konyaspor'a, yönetimine, Konya halkına teşekkür ederim. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum." dedi.

"MHK'DEKİ İKİ ARKADAŞA SESLENMEK İSTİYORUM"

Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara dikkat çeken Serdal Adalı, "Dönüyoruz dolaşıyoruz, galip geldikten sonra bile hakemlerle ilgili... Hakemlerle ilgili şikayetim yok, söyleyeceğim bir şey yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil."

"POZİSYONU SEYREDENLER OFSAYT DEĞİL DİYOR"

Sözlerine devam eden Adalı, "Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor, teknoloji ofsayt diyor. Hiç oralarda değilim. MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim. Maalesef MHK'deki iki arkadaşın eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalıştığı yönünde. Yapmasınlar."

''YABANCI VAR TALEBİMİZ YOK''

"Derbi için yabancı VAR hakemi talebiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Serdal Adalı, "Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Biz herhalde çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur."

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