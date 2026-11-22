Aziz Yıldırım'ın beraberliğin ardından Cihan Kamer'e söylediği sözler gündem olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım'ın maç sonundaki konuşması gündem oldu. Yıldırım, yenilen gol sonrası uzun süre hareketsiz kalırken, maç sonunda Cihan Kamer'e 'Yapacak bir şey yok, haydi gidelim' diyerek üzüntüsünü gösterdi.
- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.
- Başkan Aziz Yıldırım, Kocaelispor'un ikinci golünün ardından protokol tribününde uzun süre hareketsiz şekilde sahayı izledi.
- Yıldırım, maç sonu VIP odaya geçerken yanındaki yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e "Yapacak bir şey yok, haydi gidelim" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, maç sonu yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kritik puan kaybının ardından Başkan Aziz Yıldırım’ın tribündeki tepkisi ve söylediği sözler geniş yankı uyandırdı.
GOL SONRASI UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALDI
Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Aziz Yıldırım, Kocaelispor’un kaydettiği ikinci golün ardından bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fenerbahçe Başkanı’nın, yenilen gol sonrası yaşadığı büyük üzüntüyle uzun süre hareketsiz bir şekilde sahayı izlediği dikkat çekti.
''YAPACAK BİR ŞEY YOK, GİDELİM''
Karşılaşmanın ardından protokol tribününden ayrılarak VIP odaya geçen Yıldırım’ın çıkış anları da kameralar tarafından kaydedildi. Kocaelispor yöneticilerine "İyi akşamlar" diyerek veda eden Başkan Yıldırım’ın, yanındaki Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer’e dönerek "Yapacak bir şey yok, haydi gidelim" ifadelerini kullandığı duyuldu.