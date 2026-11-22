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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, maç sonu yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kritik puan kaybının ardından Başkan Aziz Yıldırım’ın tribündeki tepkisi ve söylediği sözler geniş yankı uyandırdı.

GOL SONRASI UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALDI

Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Aziz Yıldırım, Kocaelispor’un kaydettiği ikinci golün ardından bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fenerbahçe Başkanı’nın, yenilen gol sonrası yaşadığı büyük üzüntüyle uzun süre hareketsiz bir şekilde sahayı izlediği dikkat çekti.

''YAPACAK BİR ŞEY YOK, GİDELİM''

Karşılaşmanın ardından protokol tribününden ayrılarak VIP odaya geçen Yıldırım’ın çıkış anları da kameralar tarafından kaydedildi. Kocaelispor yöneticilerine "İyi akşamlar" diyerek veda eden Başkan Yıldırım’ın, yanındaki Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer’e dönerek "Yapacak bir şey yok, haydi gidelim" ifadelerini kullandığı duyuldu.

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