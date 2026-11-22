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Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kamerası görüntülerinde dişi bir aslanın görüldüğü iddiası üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlatırken, hayvan, ekiplerin termal kamerasıyla da görüntülendi.

ASLAN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy'de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede gezdiği görüldü.

HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri geniş kapsamlı güvenlik önlemi alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve Sarıyer'deki zabıta ekipleri aslanı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan, dişi aslan olduğu iddia edilen hayvan ekiplerin termal kamerası ile de görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı