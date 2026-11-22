Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kocaeli spor ile 2-2 berabere kalarak kritik iki puan bırakmasının ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin kadro tercihlerini sert sözlerle eleştirdi.

VEDAT MURIQI VE N'GOLO KANTE

TV8'de katıldığı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, Kocaelispor maçına yedekler arasında başlayan 2 ismin sürekli olarak ilk 11'de olması gerektiğini belirterek “Ben Emre Belözoğlu'nun akıllı, mantıklı antrenörlükler vardır ama bir de duyguları karıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın Türkiye'de bir oyuncudan bahsedeceğim, ikinci sınıf muamelesi görüyor. Vedat Muriqi diye bir oyuncu. Süper Lig'in iyi santrforlarından biridir. Akıl var mantık var. Bir takım, 9-10 gol atan bir futbolcuyu oynatmayıp aynı maç sayısıyla Lukaku ile nasıl başlar? Bu bana çok enteresan geliyor. Çorum maçında da çok faydalı oldu, Liverpool maçında da. Lige de iyi başladı. Liverpool'a gol attı yine oturdu. Çok tuhaf bir durum. Ligde 11 oynadığı maç sayısı en fazla altıdır. Fenerbahçe takımının kim ne derse desin şu mevcut santrforlarından birincisi Vedat Muriqi'dir. Artı, birinci merkez orta sahası Kante'dir. Skora göre konuşmuyorum.'' dedi.

"BİR TUHAFLIK VAR"

Rıdvan Dilmen ayrıca, ''Çorum maçından sonra İsmail, Guendouzi ve Kante'yi rotasyonla değiştirecektir dedim ama ikide iki Kante'yi kesti. İsmail'i demiyorum. Bu takımda Guendouzi oynuyorsa bir tuhaflık var. Lukaku oynuyorsa da bir tuhaflık var. Bu tuhaflığın ne demek istediğimi anlayan anlıyordur. Liverpool maçında iki pozisyonda da topu çeviren Kante'ydi.'' sözlerini sarf etti.

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