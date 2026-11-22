Emre Altuğ, Çeşme'deki taşınmazı nedeniyle açılan davayla karşı karşıya kaldı. Savcılık, ünlü sanatçı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ederken Altuğ suçlamaları kabul etmedi.

ÜNLÜ SANATÇI HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan taşınmazında imar mevzuatına aykırı yapılar bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Çeşme Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Savcılık, Altuğ'un "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianamede, ünlü sanatçı hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ! HAVUZ VE YAPILAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın temelini, Çeşme Belediyesi'nin Musalla Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili tespitleri oluşturdu. Belediye ekipleri, Altuğ'a ait taşınmazda havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapılar bulunduğunu belirledi. Taşınmazın sit alanında yer aldığını bildiren belediye, söz konusu yapıların gerekli izinler alınmadan inşa edildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine belediye tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Belediyenin başvurusunda, Altuğ'un kendisine tanınan süre içinde imara aykırılıkları gidermediği ve bu nedenle yıkım işlemi uygulandığı da belirtildi.

EMRE ALTUĞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Emre Altuğ, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Ünlü sanatçı, belediye encümeninin taşınmazla ilgili aldığı kararın kendisine usulsüz şekilde tebliğ edildiğini savundu. Altuğ, kararı öğrendikten sonra yargıya başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir." Sanatçı, savunmasında belediyenin yetkisine ilişkin itirazını öne çıkarırken taşınmazın bulunduğu bölgenin sit alanı statüsüne de dikkat çekti.

DEVLET SU İŞLERİNDEN ALDIĞI GÖRÜŞÜ ÖNE SÜRDÜ

Emre Altuğ, taşınmazındaki yapılaşmayla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden görüş alındığını da belirtti. Söz konusu görüşte yapılaşma açısından herhangi bir sakınca bulunmadığının ifade edildiğini savunan Altuğ, suç unsurlarının oluşmadığını ileri sürdü. Ünlü sanatçı, savunmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi