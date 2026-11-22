Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Samsunspor karşılaşmasının ardından önce sarı kart ardından ise kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Deneyimli hoca, gördüğü kırmızı kart hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"İÇİM ÇOK RAHAT"

Olay anını anlatan Buruk, "Galatasaray takımının son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar var. Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini yaşarken benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart çıktı. İlk sarı karta gelirsek, top oyundan köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik yürüyüşünün ardından taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit." dedi.

''BU BANA YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK''

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, Hakem Ali Şansalan ile arasında geçen diyaloğu açıklayarak "Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum. İçeriye girdikten sonra hakemden konuşmak için izin de istedim. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık.' dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAKEMLERİNE SAYGISIZLIK BENDEN OLMAZ"

Kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen Okan Buruk, "Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir." açıklamasında bulundu.

"CEZAYI HAK EDİYORSAM SIKINTI YOK"

Okan Buruk son olarak, "Kural, kuraldır. Onların dışına çıkamazsınız. Bu yanlış uygulanan kararın bir an önce dönmesini bekliyorum. Önemli olan kuralların uygulanması. Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse ceza almamam gerekiyor." sözlerini sarf etti.