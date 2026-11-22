Beşiktaş'ın Vlahovic ile bulduğu gol iptalGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında Dusan Vlahovic'in attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesiyle büyük tartışma yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar pozisyonun ofsayt olmadığını savunarak verilen karara sert tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon büyük tartışma yarattı.
SKORU 3-1'E GETİREN GOL SAYILMADI
Karşılaşmanın 50. dakikasında sahneye çıkan Dusan Vlahovic, topu ağlarla buluşturarak takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-1'e getirdi. Ancak Sırp golcünün bu golü, yapılan değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
KARARA TEPKİ YAĞDI
Verilen ofsayt kararının ardından siyah-beyazlı futbolseverler pozisyona sert tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla golün ofsayt olmadığını belirtti ve iptal edilen gole yönelik eleştirilerini dile getirdi.