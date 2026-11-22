Jennifer Lopez, 57 yaşında formunu nasıl koruduğunu anlattı. Ünlü yıldız, vücudundaki en büyük değişimi ağırlık antrenmanları sayesinde yaşadığını belirterek beslenme düzeninde yaptığı değişiklikleri açıkladı.

VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN EGZERSİZİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, katıldığı "Friends Keep Secrets" adlı podcast programında yıllardır merak edilen formda kalma sırrını anlattı. Yaş ilerledikçe vücudunun ihtiyaçlarının değiştiğini belirten Lopez, özellikle kas kaybını önlemek için egzersiz alışkanlıklarını yeniden düzenlediğini söyledi. Yaklaşık 8-10 yıl önce ağırlık antrenmanlarına başladığını açıklayan ünlü yıldız, bu kararın fiziksel görünümünde ve gücünde önemli değişiklikler yarattığını ifade etti. Lopez, "Spor yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Sanırım buna yaklaşık 10 yıl önce, belki de 8-10 yıl önce başladım. Bu benim için gerçekten her şeyi değiştirdi. Kas çalışmak bana güç kazandırdı" dedi.

ESKİDEN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YİYORMUŞ

Formunu korumak için yalnızca spor yapmanın yeterli olmadığını belirten Jennifer Lopez, yıllar içinde beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini anlattı. Gençlik yıllarında yemek konusunda kendisini fazla sınırlamadığını söyleyen yıldız, yaş aldıkça aynı beslenme düzenini sürdürmenin mümkün olmadığını fark ettiğini belirtti. Lopez, "Ne yiyorum? Bunu parça parça anlatalım. Eskiden istediğim her şeyi yiyordum. Ancak biraz yaş aldığımda bunu değiştirmem gerektiğini fark ettim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, daha önce pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı, domuz eti ve kızartma gibi yiyecekleri sık tükettiğini, ancak artık beslenmesinde farklı tercihler yaptığını açıkladı.

SOFRASINDAN EKSİK ETMEDİĞİ YİYECEKLERİ SIRALADI

Beslenme düzeninde protein ağırlıklı yiyeceklere daha fazla yer verdiğini belirten Lopez, özellikle balık ve yeşil sebzeleri tercih ettiğini söyledi. "Çok fazla balık yiyorum. Bol protein ve bol yeşillik tüketiyorum." diyen yıldız, sağlıklı beslenmenin günlük yaşamının önemli bir parçası haline geldiğini anlattı. Lopez, beslenmesine ve egzersizlerine dikkat etmesinin yalnızca dış görünüşüyle ilgili olmadığını da vurguladı. Ünlü şarkıcı, bu alışkanlıkları başkalarının beklentilerini karşılamak için değil, kendisini daha güçlü ve iyi hissetmek amacıyla sürdürdüğünü belirtti.

KAHVE VE KAFEİNİ HAYATINDAN ÇIKARDI

Jennifer Lopez'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise içecek tercihleri oldu. Ünlü yıldız, kahve ve kafein tüketmediğini söyledi. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterdiğini anlatan Lopez, su tüketiminin günlük rutininde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Beslenme ve spor alışkanlıklarını birlikte ele alan şarkıcı, formunu korumak için yıllardır benimsediği düzeni sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi