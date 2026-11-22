Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla sergilediği gol performansıyla kulüp tarihine adını yazdırdı.

VLAHOVIC'TEN KULÜP REKORU

Konyaspor deplasmanında sahneye çıkan golcü oyuncu, henüz 10. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken önemli bir rekorun da yeni sahibi oldu. Bu golle birlikte Süper Lig'de çıktığı 10. maçta 10. golünü kaydeden Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ligde 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu unvanını ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekipte bu alandaki önceki rekor, 12 maçta 10 gole ulaşan efsane golcü İlhan Mansız'a aitti.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Rekoru kırdığı karşılaşmada durmaya niyeti olmayan Dusan Vlahovic, 34. dakikada bir kez daha Konyaspor ağlarını sarsarak maçtaki ikinci, Süper Lig'deki ise 11. golüne imza attı.