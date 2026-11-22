ÖRTÜ KARARINA İTİRAZ

Antalya'da Cop31'in kapanış genel kurulu devam ediyor. COP31 Başkanı Murat Kurum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan karar taslakları ele alındı. Uyum Fonu, Yeşil İklim Fonu, Kayıp ve Zarara Müdahale Fonu ile adil geçiş çalışma programına ilişkin kararlar kabul edilirken; konferansın genel sonuçlarını içeren örtü kararına bazı ülkeler itiraz etti. Bakan Kurum, oturumun bir bölümünde başkanlığı COP Başkan Yardımcısı'na devrederek salon dışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'HER ÜLKENİN KENDİNDEN BİR ŞEY BULABİLECEĞİ KARAR'

Bakan Kurum, uzlaşı sağlanması için başkanlık olarak gerekli gayreti gösterdiklerini belirterek, "Her ülkenin kendinden bir şey bulabileceği bir kararı ortaya koyduk. Ve büyük çoğunlukla da aslında uzlaşının olduğu bir metindi. Metin elektrifikasyonda ilerlemeyi sağlıyor. Fosil yakıtlardan çıkış yol haritasına Dubai'deki atfı yine sürdürüyor. Oradaki yol haritasının devamını ortaya koyuyor. Yine yenilenebilir enerjinin artırılması noktasında okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, yine karbon yakalama gibi yine bu da Paris Anlaşması'na uyumlu olması kaydıyla birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk" dedi.

'ARTIK SÖZ DE KARAR DA TARAFLARIN'

Kararın ülkelerin uzlaşısına bağlı olduğunu vurgulayan Kurum, "Tabii ki taraflar artık sonrasında karar verecek. Ve tarafların kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok. Burada bir kısım ülkeler çıkmasını, bir kısım ülkeler de çıkmaması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Sizler de takip ediyorsunuz. Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren sonuç odaklı yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların. Biz yapacağımız her şeyi yaptık ama bir kelimeye takılıp bir ifadeye takılıp, dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir. Benim bakış açım bu. Neticede bu hedefler, bu örtü karar bugün yaşamış olduğumuz emisyonları yüzde 30 azaltıyor. Yüzde 30 azalıyor. Buraya toplantı yapıp müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye faydası yok" diye konuştu.

'YENİ BİR METİN OLMAYACAK'

Basın mensuplarının yeni bir karar metni hazırlanıp hazırlanmayacağı yönündeki sorusunu da yanıtlayan Kurum, "Yok. Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Zaten uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. Mevcut konuları yine Paris Anlaşması çerçevesinde alınmış kararları, müzakere salonlarında ne çıkıyorsa" dedi.

'ORTADA EVİ YIKILANLAR VAR'

İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çeken Kurum, "İlk gün, ikinci gün aldığımız kararlara baktığınızda müzakere salonları ilerlemiyor. Müzakere salonlarında karar alınmıyor. Alınmamasıyla birlikte de biz iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşamaya devam ediyoruz. Eğer samimiyetten söz edeceksek, hakkaniyetten söz edeceksek birlikte gayret göstermeliyiz. Bu gayreti göstermediğimiz durumda dünya daha kötüye gidecek. İklim müzakerelerini tartışmanın, buradaki süreci yeniden ele almanın kimseye faydası yok. Ortada gerçek var. Ortada evi yıkılanlar var. Sellerle hayatını kaybedenler var. Çocuğunu, evladını, yavrusunu kaybedenler var. Biz ülkeleri baştan itibaren bu sorumluluk bilincinde hareket etmeye davet ettik" diye konuştu.

'BAZI ÜLKELER SÜRECİN İLERLEMESİNE ENGEL OLDU'

Konferans boyunca tüm tarafların görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri için çalıştıklarını belirten Kurum, "Her türlü organizasyonu burada hazırladık. Huzurlu, güvenli şekilde herkes özgürce kendini dile getirsin istedik. İfadelerini söylesin istedik ve bu bakışta da sürecimizi yürütüyoruz. Sonuna kadar da böyle olacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Varsa yapabileceğimiz, bunları yapmaya çalışacağız. Başkanlık olarak görevimiz bu. İnsanları bu noktada uzlaşıya davet etmek. Hem biz hem de Avustralya tarafı ilk günden beri bu gayretle çalıştı. Ben bu sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi şekilde belki ülke menfaatlerini de ilgilendiren konulara ilişkin gayret gösterdiler. İlerlemeye ilişkin adım attılar. Ama bazı ülkeler işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Artık karar tarafların olduğuna göre, 196 ülkenin olduğuna göre kararı onlar alacak. Dolayısıyla biz de onların kararına saygı duyacağız" dedi.

ÖRTÜ KARARINDA UZLAŞI SAĞLANAMADI

Genel kurulda; Avrupa Birliği, Panama, Marshall Adaları, Norveç ve Vanuatu temsilcileri örtü kararına itiraz etti. Görüş ayrılıklarında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin ifadeler, 1,5 derece hedefi, karbon yakalama teknolojileri ve uyum finansmanının somut hedefleri öne çıktı. Afrika Grubu, Çin ve bazı gelişmekte olan ülkeler ise çeşitli çekincelerine rağmen uzlaşı amacıyla metni desteklediklerini açıkladı. Bakan Kurum, genel kurulda itirazların ardından, "Görünen o ki salonda bu metne karşı çıkan taraflar var. Bu metinde anlaşma olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bu kararlar kabul edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

GENEL KURUL DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum'un basın açıklaması için salondan ayrılmasının ardından genel kurul, COP Başkan Yardımcısı yönetiminde devam etti. Ülke temsilcileri, söz alarak müzakere sürecine ve karar taslaklarına ilişkin değerlendirmelerini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı