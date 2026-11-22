Herkes gole sevinirken Vincenzo Italiano'dan dikkat çeken hareketGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında Dusan Vlahovic'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta saha kenarında büyük bir sevinç yaşanırken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımının golünü bir kenara bırakıp Junior Olaitan'a taktik vermeye devam ettiği görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
GOL SEVİNCİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Siyah-beyazlılar, Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçerken, gol anında saha kenarında yaşanan ilginç bir detay kameralara yansıdı.
SEVİNCİ BİR KENARA BIRAKTI, OLAITAN'A TAKTİK VERDİ
Vlahovic'in topu ağlarla buluşturmasının ardından Beşiktaş yedek kulübesi ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, gol sevincine katılmak yerine odağını tamamen oyuna çevirdi. İtalyan çalıştırıcı, gol sevinci yaşayan Junior Olaitan'ı yanına çağırarak genç oyuncuya saha içi yerleşimi ve yapması gerekenler konusunda yoğun bir şekilde taktik verdi. Italiano'nun skora aldanmadan oyunu kontrol altında tutma isteği ve maç içerisindeki yüksek konsantrasyonu dikkatlerden kaçmadı.