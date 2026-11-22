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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

GOL SEVİNCİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Siyah-beyazlılar, Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in kaydettiği golle mücadelede 1-0 öne geçerken, gol anında saha kenarında yaşanan ilginç bir detay kameralara yansıdı.

SEVİNCİ BİR KENARA BIRAKTI, OLAITAN'A TAKTİK VERDİ

Vlahovic'in topu ağlarla buluşturmasının ardından Beşiktaş yedek kulübesi ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, gol sevincine katılmak yerine odağını tamamen oyuna çevirdi. İtalyan çalıştırıcı, gol sevinci yaşayan Junior Olaitan'ı yanına çağırarak genç oyuncuya saha içi yerleşimi ve yapması gerekenler konusunda yoğun bir şekilde taktik verdi. Italiano'nun skora aldanmadan oyunu kontrol altında tutma isteği ve maç içerisindeki yüksek konsantrasyonu dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü: beIN Sports