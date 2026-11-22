Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR MAÇ ÇIKARTTIK"

Maçı değerlendiren Vincenzo Italiano, "Sonunda deplasmanda kendimizi iyi bir şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci yarının ilk 15-20 dakikasını çıkarsak bence harika bir maç çıkarttık." dedi.

"SONUNDA DEPLASMANDA 3 PUAN ALDIK"

Deplasmandaki kötü sonuçların ardından alınan galibiyete dikkat çeken İtalyan hoca, "İlk yarıda da çok iyiydik. Rakip ama mükemmel bir golle sonra maça dahil oldu. Gerçekten çok güzel bir gol attılar. İkinci yarıda da onlar da iyi başladı, bizden daha iyi oynadılar bir bölüm bölüm ama bence genel olarak baktığımızda iyi bir oyun çıkarttığımızı söyleyebilirim. Sonunda, gerçekten sonunda 3 puan aldık deplasmandan." sözlerini sarf etti.

"KORKUTUCU OLABİLİYOR"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam "Gerçekten çok pozitif bir gün olduğunu söyleyebilirim, pozitif bir akşam olduğunu söyleyebilirim bizim için. Ve söylemiştim bundan öncesinde milli aralardan sonra hep birazcık korkarım çünkü oyuncularınızdan iki hafta uzak kalıyorsunuz, onlar kendi takım arkadaşlarından uzak kalıyor, bizim idmanlarımızdan uzak kalıyorlar. O yüzden hep birazcık korkutucu olabiliyor milli ara dönüşleri. Ama bence bugün harikaydı, 3 puan aldık, deplasmanda kazandık. Şimdi önümüzde perşembe günü önemli bir maç var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Orada da çünkü savaşmamız gerekecek." açıklamasını yaptı.

"İÇİMDEN SEVİNİYORUM''

''Gollerde neden sevinmiyorsunuz?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Italiano, "Evet, belki gördüğünüz kadar sevinmiyorum ama aslında içimden seviniyorum. İçimde çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bugün Dusan ilk 2 golü attı, gerçekten çok güzel 2 gol attı. Ama şöyle bir şey var, maç hala devam ediyor. O zaman her zaman konsantrasyonunuzun yine %100'de kalması gerekiyor. Çünkü önünüzde daha uzun bir süre maç oynanıyor. Çünkü son yapabileceğiniz küçük bir pas hatası ya da dikkatinizin dağıldığı küçük bir anda rakip oyuna girebiliyor, tekrar dahil olabiliyor ki bugün de böyle oldu. O yüzden sonuna kadar %100 dikkatle, %100 konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor." dedi.

"ÜZERİMİZDE BİR AĞIRLIK VARDI"

Vincenzo Italiano son olarak "Hepimizin üzerinde bir ağırlık vardı diyebiliriz aslında bu deplasman ağırlığı, bu yük vardı diyebiliriz. Bence bugün onun boşalmasını yaşadık, bugün onun mutluluğunu yaşadık diyebilirim o gol sevincinde hepimiz kenetlendik. Bütün bench'teki bütün arkadaşlar, bütün çalışanlar herkes bu yüzden kenetlendik. Gerçekten çok büyük bir mutluluktu bizim için. Çünkü biz de kendimizi en iyi şekilde göstermeye çalıştık deplasmanda. Bugün o yüzden çok mutluyum, özellikle çocuklar adına çok mutluyum, harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim, onlar adına çok çok mutluyum." yorumunda bulundu.

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