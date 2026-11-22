Göztepe Erzurum deplasmanında tek golle güldü! Son saniyelerde istifa çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yenerek 18 puana yükseldi. Erzurumspor FK teknik direktörü Serkan Özbalta istifaya davet edildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı.
TEK GOL EFKAN BEKİROĞLU'NDAN
İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 70. dakikada henüz 1 dakika önce oyuna giren Efkan Bekiroğlu kaydetti.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte konuk takım Göztepe, puanını 18'e yükseltmeyi başardı. Ev sahibi ekibi Erzurumspor FK ise 14 puanda kaldı.
SERKAN ÖZBALTA'YA İSTİFA ÇAĞRISI
Erzurumspor FK taraftarları maçın son saniyelerinde teknik direktörleri Serkan Özbalta'yı istifaya davet etti. Bu protestolar maçın sonunda da aynı şekilde sürdü.