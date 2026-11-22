Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde limanda demirli bulunan Rusya'ya ait bir ticari gemide patlama meydana geldi. Libya'daki doğu yönetimi, ilk incelemelere göre bölgede yangın çıkmasına neden olan patlamanın insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığından şüphelenildiğini belirtti.

10 KİŞİ YARALANDI

Doğudaki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Bingazi Limanı'na yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Bingazi Limanı'na yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan, Bingazi açıklarında insansız deniz aracı (İDA) ile hedef alınan ticari geminin mürettebatının da kurtarıldığı aktarıldı. Rus makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, saldırıyı üstlenen de olmadı.

GEMİ YAKIT VE ERZAK TAŞIYORDU

Yetkililer, patlamanın ardından liman ve deniz üssündeki depolar dahil tesislerin zarar görmediğini, yangının kontrol altına alınması ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerin normale döndüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, Rusya'ya dönüş yolunda olan geminin iki ülke arasındaki denizcilik alanındaki işbirliği anlaşmaları kapsamında yakıt ve erzak ikmali yapmak üzere Bingazi limanına uğradığı belirtildi. Saldırıyı kınayan yetkililer, olayı Libya'nın egemenliğinin ihlali ve deniz seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

Açıklamada, olayın sorumlularının tespit edilmesi halinde hukuki ve diplomatik tedbirlerin alınacağı kaydedildi. Libya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda veya ülke sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmada taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, dost ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesinin Libya'nın egemenlik hakkı kapsamında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Libya yönetimi, limanlarının, topraklarının ve kara sularının uluslararası çatışmaların yayılması veya hesaplaşmaların yaşanması için bir savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

"ARNAVUTLUK" İDDİASI

Saldırıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İHA'ların NATO üyesi Arnavutluk'tan yola çıktığı öne sürüldü.

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı