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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalında mayın patlaması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu. Patlamada 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA