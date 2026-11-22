İdlib kırsalında eski rejimden kalma mayın patladı: 4 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suriye'de İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalma mayın infilak etti. Patlamada 4 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalında mayın patlaması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.
4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu. Patlamada 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA