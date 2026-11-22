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Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor- Fenerbahçe mücadelesi öncesinde, başlama düdüğüne dakikalar kala gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında tribünlerden yükselen sesler ortaya çıktı.

SKRINIAR'A TÜRKÇE VE İNGİLİZCE HAKARET

Stadyumdaki sessizliğin hakim olduğu saygı duruşu esnasında, tribünlerden Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı hedef alan Türkçe ve İngilizce hakaretlerin art arda yükseldiği duyuldu. Anma anının atmosferini bozan bu sözler sahadaki futbolcuların da dikkatinden kaçmadı.

SKRINAR VE EDERSON'DAN SESSİZ TEPKİ

Tribünlerden gelen hakaretleri duyan Fenerbahçeli futbolcular Milan Skriniar ve Ederson'un o anlarda verdiği tepkiler kameralara yansıdı. Ederson'un yüzünde şaşkınlık ve hoşnutsuzluk ifadelerinin olduğu gözlemlenirken, Skriniar'ın da art arda kafasını salladığı görüldü. İki futbolcu, tepkilerin devam etmesinin ardından birbirlerine bakarak sakin kalmaya çalıştı.

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