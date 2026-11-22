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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı.

AÇILIŞI VLAHOVIC YAPTI

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Ndidi'nin pasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Vlahovic'in şutunda, top ağlara gitti.

MULEKA NÜBEL'İ GEÇEMEDİ

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.

SIRP YILDIZDAN BİR GOL DAHA

34. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Ndidi'nin aşırtma pasında ceza sahasında topla buluşan Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KONYASPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

42. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün orta alandan pasında sağ kanattan topla hareketlenen Dompe'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti.

VLAHOVIC'IN GOLÜ OFSAYT

50. dakikada Poku hızla ilerleyip topu içeri çevirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Vlahovic ağları buldu ancak yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KONYASPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

64. dakikada skor 2-2 oldu. Deniz Türüç sağ kanattan ortasını yaptı, golcü oyuncu Enis Destan kafayı vurdu ve top köşeden ağlara gitti.

BEŞİKTAŞ BELÇİKALI YILDIZIYLA YENİDEN ÖNDE

Mücadelenin 79. dakikasında Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol kanatta topu alan Poku topu içeri çevirdi, Trossard soluna çekip iki kişiyi oyundan düşürdüğü anda uzaklardan müthiş vurdu ve köşeden top ağlara gitti.

SON SÖZÜ CERNY SÖYLEDİ

Beşiktaş, 90+2'de skoru 4-2'ye getirdi. Murillo'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerny, yerden düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı.

KONYA'DA 3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray derbisi öncesi hata yapmayan siyah-beyazlılar, puanını 25'e yükselterek 6 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

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