Bingöl Solhan'da etkili sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeden geçen derenin debisi yükselirken zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı; belediye ve Kaymakamlık ekipleri mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlattı.
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Solhan ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeden geçen derenin debisi yükseldi. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ve Kaymakamlık ekipleri, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı