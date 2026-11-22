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BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Solhan ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeden geçen derenin debisi yükseldi. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ve Kaymakamlık ekipleri, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı