Eyüpspor kalecisinden tarihi performans! Trabzonspor rakibini tek golle yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 yendi. Eyüpspor file bekçisi Emre Bilgin, mücadeleyi 8 başarılı kurtarışla tamamladı. Puanını 28'e yükselten bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.
- Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Papara Park'ta Eyüpspor'u 1-0 yendi; tek golü 5. dakikada Ozan Tufan, Wagner Pina'nın asistiyle attı.
- Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, Trabzonspor'un 23 şutuna karşı 8 kurtarış yaptı.
- Trabzonspor puanını 28'e çıkararak lider Galatasaray'ın arkasındaki ikinci sıradaki yerini korudu; Eyüpspor 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı kritik bir zaferle kapattı.
GALİBİYET GOLÜ ERKEN GELDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, aradığı golü henüz maçın başında buldu. Mücadelenin 5. dakikasında Wagner Pina'nın asistinde sahneye çıkan Ozan Tufan, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
EMRE BİLGİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Maç boyunca rakip kalede büyük baskı kuran ve 23 şut çeken Trabzonspor karşısında Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Genç file bekçisi mücadeleyi tam 8 başarılı kurtarışla tamamlasa da takımının sahadan puansız ayrılmasına engel olamadı.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN
Bu galibiyetle birlikte puanını 28'e yükselten Trabzonspor, lider Galatasaray'ın hemen arkasındaki zirve takibini sürdürdü. Deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Eyüpspor ise 3 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.
THOMAS REIS İLE 7'DE 7
Bordo-mavililer, sonradan göreve gelen Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak kusursuz bir seri yakaladı.