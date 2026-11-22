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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı kritik bir zaferle kapattı.

GALİBİYET GOLÜ ERKEN GELDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, aradığı golü henüz maçın başında buldu. Mücadelenin 5. dakikasında Wagner Pina'nın asistinde sahneye çıkan Ozan Tufan, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

EMRE BİLGİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Maç boyunca rakip kalede büyük baskı kuran ve 23 şut çeken Trabzonspor karşısında Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Genç file bekçisi mücadeleyi tam 8 başarılı kurtarışla tamamlasa da takımının sahadan puansız ayrılmasına engel olamadı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN

Bu galibiyetle birlikte puanını 28'e yükselten Trabzonspor, lider Galatasaray'ın hemen arkasındaki zirve takibini sürdürdü. Deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Eyüpspor ise 3 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulamadı.

THOMAS REIS İLE 7'DE 7

Bordo-mavililer, sonradan göreve gelen Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak kusursuz bir seri yakaladı.